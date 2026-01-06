United Bankshares Aktie
WKN: 923128 / ISIN: US9099071071
|United Bankshares-Anlage unter der Lupe
|
06.01.2026 16:04:15
NASDAQ Composite Index-Wert United Bankshares-Aktie: So viel Gewinn hätte eine United Bankshares-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem United Bankshares-Papier statt. Zum Handelsende standen United Bankshares-Anteile an diesem Tag bei 37,30 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die United Bankshares-Aktie investiert, befänden sich nun 26,810 United Bankshares-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 046,92 USD, da sich der Wert eines United Bankshares-Papiers am 05.01.2026 auf 39,05 USD belief. Mit einer Performance von +4,69 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Marktwert von United Bankshares betrug jüngst 5,38 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!