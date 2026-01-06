NASDAQ Composite Index-Wert United Bankshares-Aktie: So viel Gewinn hätte eine United Bankshares-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die United Bankshares-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem United Bankshares-Papier statt. Zum Handelsende standen United Bankshares-Anteile an diesem Tag bei 37,30 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die United Bankshares-Aktie investiert, befänden sich nun 26,810 United Bankshares-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 046,92 USD, da sich der Wert eines United Bankshares-Papiers am 05.01.2026 auf 39,05 USD belief. Mit einer Performance von +4,69 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von United Bankshares betrug jüngst 5,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at