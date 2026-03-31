United Bankshares Aktie
WKN: 923128 / ISIN: US9099071071
|United Bankshares-Performance im Blick
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31.03.2026 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Wert United Bankshares-Aktie: So viel Gewinn hätte eine United Bankshares-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde das United Bankshares-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren United Bankshares-Anteile an diesem Tag 34,67 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die United Bankshares-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 28,843 United Bankshares-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 173,64 USD, da sich der Wert einer United Bankshares-Aktie am 30.03.2026 auf 40,69 USD belief. Damit wäre die Investition um 17,36 Prozent gestiegen.
Insgesamt war United Bankshares zuletzt 5,66 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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