United Bankshares Aktie
WKN: 923128 / ISIN: US9099071071
|Lukrative United Bankshares-Investition?
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01.09.2026 16:03:37
NASDAQ Composite Index-Wert United Bankshares-Aktie: So viel hätte eine Investition in United Bankshares von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der United Bankshares-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 36,13 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das United Bankshares-Papier investiert hätte, befänden sich nun 276,778 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 31.08.2026 auf 47,13 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 044,56 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 30,45 Prozent vermehrt.
United Bankshares erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6,48 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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