United Bankshares Aktie

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WKN: 923128 / ISIN: US9099071071

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Investmentbeispiel 03.11.2026 16:03:57

NASDAQ Composite Index-Wert United Bankshares-Aktie: So viel hätten Anleger an einem United Bankshares-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in United Bankshares-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde das United Bankshares-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des United Bankshares-Papiers betrug an diesem Tag 37,00 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 270,270 United Bankshares-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 02.11.2026 auf 49,31 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 327,03 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 33,27 Prozent gleich.

United Bankshares war somit zuletzt am Markt 6,57 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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