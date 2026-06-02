NASDAQ Composite Index-Wert United Bankshares-Aktie: So viel hätten Anleger an einem United Bankshares-Investment von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurden United Bankshares-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 32,20 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die United Bankshares-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 31,056 United Bankshares-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 324,22 USD, da sich der Wert eines United Bankshares-Papiers am 01.06.2026 auf 42,64 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 32,42 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von United Bankshares bezifferte sich zuletzt auf 5,98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at