United Bankshares Aktie
WKN: 923128 / ISIN: US9099071071
|Lohnendes United Bankshares-Investment?
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29.09.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Wert United Bankshares-Aktie: So viel hätten Anleger an einem United Bankshares-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurde das United Bankshares-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des United Bankshares-Papiers betrug an diesem Tag 36,32 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die United Bankshares-Aktie investiert, befänden sich nun 2,753 United Bankshares-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.09.2026 gerechnet (46,72 USD), wäre die Investition nun 128,63 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 28,63 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von United Bankshares belief sich jüngst auf 6,37 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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