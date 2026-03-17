United Bankshares Aktie
WKN: 923128 / ISIN: US9099071071
|Lohnendes United Bankshares-Investment?
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17.03.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Wert United Bankshares-Aktie: So viel Verlust hätte eine United Bankshares-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde die United Bankshares-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen United Bankshares-Anteile an diesem Tag bei 39,85 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die United Bankshares-Aktie investiert, befänden sich nun 250,941 United Bankshares-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 882,06 USD, da sich der Wert eines United Bankshares-Papiers am 16.03.2026 auf 39,38 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 1,18 Prozent abgenommen.
United Bankshares markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,51 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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