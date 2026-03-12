NASDAQ Composite Index-Wert United Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Therapeutics von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in United Therapeutics-Aktien verdienen können.

Vor 10 Jahren wurde das United Therapeutics-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des United Therapeutics-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 124,64 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die United Therapeutics-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,802 United Therapeutics-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 437,03 USD, da sich der Wert einer United Therapeutics-Aktie am 11.03.2026 auf 544,71 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +337,03 Prozent.

Der United Therapeutics-Wert an der Börse wurde auf 23,81 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at