United Therapeutics Aktie
WKN: 923818 / ISIN: US91307C1027
|Profitable United Therapeutics-Investition?
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12.03.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Wert United Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Therapeutics von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das United Therapeutics-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des United Therapeutics-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 124,64 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die United Therapeutics-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,802 United Therapeutics-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 437,03 USD, da sich der Wert einer United Therapeutics-Aktie am 11.03.2026 auf 544,71 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +337,03 Prozent.
Der United Therapeutics-Wert an der Börse wurde auf 23,81 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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