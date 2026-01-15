United Therapeutics Aktie

United Therapeutics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923818 / ISIN: US91307C1027

15.01.2026

NASDAQ Composite Index-Wert United Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Therapeutics von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die United Therapeutics-Aktie Investoren gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das United Therapeutics-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 133,10 USD. Bei einem United Therapeutics-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,513 United Therapeutics-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 14.01.2026 3 574,23 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 475,73 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 257,42 Prozent vermehrt.

United Therapeutics erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 20,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Börse aktuell - Live Ticker

Wenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

