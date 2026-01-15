United Therapeutics Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert United Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Therapeutics von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurde das United Therapeutics-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 133,10 USD. Bei einem United Therapeutics-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,513 United Therapeutics-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 14.01.2026 3 574,23 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 475,73 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 257,42 Prozent vermehrt.
United Therapeutics erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 20,49 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
