United Therapeutics Aktie
WKN: 923818 / ISIN: US91307C1027
|Performance unter der Lupe
|
12.02.2026 16:04:35
NASDAQ Composite Index-Wert United Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Therapeutics von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit United Therapeutics-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 126,56 USD. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 USD in die United Therapeutics-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 79,014 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 37 598,77 USD, da sich der Wert eines United Therapeutics-Papiers am 11.02.2026 auf 475,85 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +275,99 Prozent.
Der Börsenwert von United Therapeutics belief sich zuletzt auf 20,40 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
