NASDAQ Composite Index-Wert United Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Therapeutics von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in United Therapeutics-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit United Therapeutics-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 126,56 USD. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 USD in die United Therapeutics-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 79,014 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 37 598,77 USD, da sich der Wert eines United Therapeutics-Papiers am 11.02.2026 auf 475,85 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +275,99 Prozent.

Der Börsenwert von United Therapeutics belief sich zuletzt auf 20,40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at