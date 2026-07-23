NASDAQ Composite Index-Wert United Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Therapeutics von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in United Therapeutics-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit United Therapeutics-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 184,57 USD. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 USD in die United Therapeutics-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 5,418 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 855,66 USD, da sich der Wert eines United Therapeutics-Papiers am 22.07.2026 auf 527,07 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +185,57 Prozent.

Der Börsenwert von United Therapeutics belief sich zuletzt auf 22,64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at