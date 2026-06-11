United Therapeutics Aktie
WKN: 923818 / ISIN: US91307C1027
|Lohnende United Therapeutics-Investition?
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11.06.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Wert United Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Therapeutics von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades United Therapeutics-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das United Therapeutics-Papier bei 276,47 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die United Therapeutics-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3,617 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 10.06.2026 auf 544,10 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 968,03 USD wert. Mit einer Performance von +96,80 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von United Therapeutics belief sich zuletzt auf 23,45 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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