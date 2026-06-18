NASDAQ Composite Index-Wert United Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein United Therapeutics-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in United Therapeutics-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der United Therapeutics-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 230,26 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 43,429 United Therapeutics-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 17.06.2026 auf 551,47 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 23 949,88 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 139,50 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von United Therapeutics bezifferte sich zuletzt auf 23,17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at