NASDAQ Composite Index-Wert United Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein United Therapeutics-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in United Therapeutics-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem United Therapeutics-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das United Therapeutics-Papier bei 225,13 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 44,419 United Therapeutics-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 22 512,33 USD, da sich der Wert einer United Therapeutics-Aktie am 09.09.2026 auf 506,82 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 125,12 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für United Therapeutics eine Börsenbewertung in Höhe von 21,31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at