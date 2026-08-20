United Therapeutics Aktie

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WKN: 923818 / ISIN: US91307C1027

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United Therapeutics-Investition 20.08.2026 16:04:01

NASDAQ Composite Index-Wert United Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein United Therapeutics-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in United Therapeutics-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der United Therapeutics-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 204,22 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die United Therapeutics-Aktie investiert, befänden sich nun 48,967 United Therapeutics-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 19.08.2026 auf 529,14 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 25 910,29 USD wert. Damit wäre die Investition um 159,10 Prozent gestiegen.

Alle United Therapeutics-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 22,21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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