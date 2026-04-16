NASDAQ Composite Index-Wert United Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein United Therapeutics-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen United Therapeutics-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der United Therapeutics-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 285,19 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die United Therapeutics-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 35,064 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 20 252,46 USD, da sich der Wert eines United Therapeutics-Papiers am 15.04.2026 auf 577,58 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 102,52 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von United Therapeutics belief sich jüngst auf 25,28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at