United Therapeutics Aktie
WKN: 923818 / ISIN: US91307C1027
|Profitable United Therapeutics-Investition?
|
27.08.2026 16:03:34
NASDAQ Composite Index-Wert United Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in United Therapeutics von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades United Therapeutics-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 121,76 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,821 United Therapeutics-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 516,68 USD gerechnet, wäre die Investition nun 424,34 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 324,34 Prozent vermehrt.
Der United Therapeutics-Wert an der Börse wurde auf 22,24 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu United Therapeutics Corp.
Analysen zu United Therapeutics Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|United Therapeutics Corp.
|452,70
|2,24%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach NVIDIA-Bilanz: ATX letztlich tiefrot -- DAX geht etwas höher in den Feierabend -- Wall Street fester -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt rutschte kräftig ab. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich etwas nach oben. Die Wall Street zeigte sich im Plus. Die asiatischen Börsen tendierten am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.