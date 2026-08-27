NASDAQ Composite Index-Wert United Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in United Therapeutics von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen United Therapeutics-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades United Therapeutics-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 121,76 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,821 United Therapeutics-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 516,68 USD gerechnet, wäre die Investition nun 424,34 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 324,34 Prozent vermehrt.

Der United Therapeutics-Wert an der Börse wurde auf 22,24 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at