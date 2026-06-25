United Therapeutics Aktie
WKN: 923818 / ISIN: US91307C1027
|Lohnendes United Therapeutics-Investment?
|
25.06.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Wert United Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in United Therapeutics von vor 5 Jahren abgeworfen
Das United Therapeutics-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren United Therapeutics-Anteile an diesem Tag 180,00 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die United Therapeutics-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,556 Anteilen. Die gehaltenen United Therapeutics-Anteile wären am 24.06.2026 305,50 USD wert, da der Schlussstand 549,90 USD betrug. Damit wäre die Investition um 205,50 Prozent gestiegen.
United Therapeutics markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 23,13 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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