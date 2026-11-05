NASDAQ Composite Index-Wert United Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine United Therapeutics-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in United Therapeutics gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem United Therapeutics-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das United Therapeutics-Papier 224,43 USD wert. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die United Therapeutics-Aktie investiert hat, hat nun 4,456 Anteile im Depot. Die gehaltenen United Therapeutics-Aktien wären am 04.11.2026 2 711,27 USD wert, da der Schlussstand 608,49 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 171,13 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von United Therapeutics belief sich zuletzt auf 25,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at