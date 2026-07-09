NASDAQ Composite Index-Wert United Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine United Therapeutics-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in United Therapeutics-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden United Therapeutics-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 300,56 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die United Therapeutics-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 33,271 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 08.07.2026 auf 554,34 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18 443,57 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 84,44 Prozent zugenommen.

Der United Therapeutics-Wert an der Börse wurde auf 23,93 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at