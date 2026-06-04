NASDAQ Composite Index-Wert United Therapeutics-Aktie: So viel hätte eine Investition in United Therapeutics von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in United Therapeutics-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades United Therapeutics-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die United Therapeutics-Aktie 116,31 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,860 United Therapeutics-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 472,42 USD, da sich der Wert eines United Therapeutics-Papiers am 03.06.2026 auf 549,47 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 372,42 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von United Therapeutics belief sich zuletzt auf 22,97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at