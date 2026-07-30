NASDAQ Composite Index-Wert United Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem United Therapeutics-Investment von vor 10 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in United Therapeutics-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der United Therapeutics-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 121,01 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die United Therapeutics-Aktie investiert, befänden sich nun 82,638 United Therapeutics-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der United Therapeutics-Aktie auf 524,70 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 43 360,05 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 333,60 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete United Therapeutics eine Marktkapitalisierung von 22,37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at