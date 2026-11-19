United Therapeutics Aktie
WKN: 923818 / ISIN: US91307C1027
|Langfristige Investition
|
19.11.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Wert United Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in United Therapeutics von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurde das United Therapeutics-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das United Therapeutics-Papier 130,94 USD wert. Bei einem United Therapeutics-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,764 United Therapeutics-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen United Therapeutics-Anteile wären am 18.11.2026 440,92 USD wert, da der Schlussstand 577,34 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 340,92 Prozent vermehrt.
United Therapeutics markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 24,92 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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