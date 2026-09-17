United Therapeutics Aktie

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WKN: 923818 / ISIN: US91307C1027

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Performance im Blick 17.09.2026 16:03:47

NASDAQ Composite Index-Wert United Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in United Therapeutics von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in United Therapeutics gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem United Therapeutics-Papier via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 200,08 USD. Bei einem United Therapeutics-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,500 United Therapeutics-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 249,14 USD, da sich der Wert eines United Therapeutics-Anteils am 16.09.2026 auf 498,48 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 149,14 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete United Therapeutics eine Marktkapitalisierung von 21,47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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