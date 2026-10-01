United Therapeutics Aktie
WKN: 923818 / ISIN: US91307C1027
|Lohnendes United Therapeutics-Investment?
|
01.10.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Wert United Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in United Therapeutics von vor einem Jahr verdient
United Therapeutics-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 438,18 USD wert. Bei einem United Therapeutics-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 22,822 United Therapeutics-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der United Therapeutics-Aktie auf 541,89 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 366,84 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 23,67 Prozent vermehrt.
Alle United Therapeutics-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 20,61 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu United Therapeutics Corp.
|
01.10.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite verbucht Zuschläge (finanzen.at)
|
01.10.26
|Angespannte Stimmung in New York: So entwickelt sich der NASDAQ Composite mittags (finanzen.at)
|
01.10.26
|NASDAQ Composite Index-Wert United Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in United Therapeutics von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
01.10.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite-Anleger greifen zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.at)
|
30.09.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite verbucht letztendlich Gewinne (finanzen.at)
|
30.09.26
|Freundlicher Handel in New York: Das macht der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.at)
|
30.09.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite mittags fester (finanzen.at)
|
24.09.26
|NASDAQ Composite Index-Papier United Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in United Therapeutics von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
Analysen zu United Therapeutics Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|United Therapeutics Corp.
|506,00
|0,04%