NASDAQ Composite Index-Wert United Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in United Therapeutics von vor einem Jahr verdient

Wer vor Jahren in United Therapeutics-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

United Therapeutics-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 438,18 USD wert. Bei einem United Therapeutics-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 22,822 United Therapeutics-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der United Therapeutics-Aktie auf 541,89 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 366,84 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 23,67 Prozent vermehrt.

Alle United Therapeutics-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 20,61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at