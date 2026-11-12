NASDAQ Composite Index-Wert Universal Display-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Universal Display-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Universal Display-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Universal Display-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Universal Display-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 62,85 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Universal Display-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 159,109 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 11.11.2026 auf 90,54 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 405,73 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 44,06 Prozent vermehrt.

Universal Display erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at