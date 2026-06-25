Universal Display Aktie
WKN: 917585 / ISIN: US91347P1057
|Lohnender Universal Display-Einstieg?
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25.06.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Wert Universal Display-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Universal Display von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 25.06.2016 wurden Universal Display-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Universal Display-Aktie bei 65,39 USD. Bei einem Universal Display-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,529 Universal Display-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.06.2026 gerechnet (87,56 USD), wäre das Investment nun 133,90 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 33,90 Prozent gesteigert.
Alle Universal Display-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,01 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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