Universal Display Aktie

Universal Display für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 917585 / ISIN: US91347P1057

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Rentabler Universal Display-Einstieg? 17.09.2026 16:03:47

NASDAQ Composite Index-Wert Universal Display-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Universal Display von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Universal Display-Einstiegs gewesen.

Am 17.09.2016 wurde das Universal Display-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 62,03 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Universal Display-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,612 Universal Display-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 16.09.2026 auf 76,31 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 123,01 USD wert. Mit einer Performance von +23,01 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Universal Display einen Börsenwert von 3,58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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