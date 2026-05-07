Universal Display Aktie
WKN: 917585 / ISIN: US91347P1057
|Universal Display-Performance im Blick
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07.05.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Wert Universal Display-Aktie: So viel hätte eine Investition in Universal Display von vor einem Jahr gekostet
Heute vor 1 Jahr wurde das Universal Display-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Universal Display-Papier bei 143,31 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Universal Display-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 69,779 Universal Display-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 557,81 USD, da sich der Wert eines Universal Display-Anteils am 06.05.2026 auf 93,98 USD belief. Mit einer Performance von -34,42 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Der Universal Display-Wert an der Börse wurde auf 4,61 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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