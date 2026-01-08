Universal Display Aktie
WKN: 917585 / ISIN: US91347P1057
08.01.2026 16:05:43
NASDAQ Composite Index-Wert Universal Display-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Universal Display-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Universal Display-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 50,22 USD. Bei einem Universal Display-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,991 Universal Display-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 246,24 USD, da sich der Wert eines Universal Display-Anteils am 07.01.2026 auf 123,66 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 246,24 USD, was einer positiven Performance von 146,24 Prozent entspricht.
Alle Universal Display-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6,00 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
