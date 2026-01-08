NASDAQ Composite Index-Wert Universal Display-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Universal Display-Investment von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Universal Display-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Universal Display-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 50,22 USD. Bei einem Universal Display-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,991 Universal Display-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 246,24 USD, da sich der Wert eines Universal Display-Anteils am 07.01.2026 auf 123,66 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 246,24 USD, was einer positiven Performance von 146,24 Prozent entspricht.

Alle Universal Display-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6,00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at