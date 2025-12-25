Universal Display Aktie

Universal Display für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 917585 / ISIN: US91347P1057

Frühe Anlage 25.12.2025 16:03:39

NASDAQ Composite Index-Wert Universal Display-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Universal Display-Investment von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Universal Display-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 25.12.2022 wurde das Universal Display-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 106,65 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 93,765 Universal Display-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 24.12.2025 auf 119,10 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 167,37 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 11,67 Prozent angewachsen.

Universal Display erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Universal Display Corp. 100,45 0,71%

