NASDAQ Composite Index-Wert Universal Display-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Universal Display-Investment von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Universal Display-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Universal Display-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Universal Display-Papier bei 158,21 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,632 Universal Display-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Universal Display-Aktie auf 85,93 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 54,31 USD wert. Das entspricht einem Minus von 45,69 Prozent.

Universal Display wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,96 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at