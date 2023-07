NASDAQ Composite Index-Wert Universal Display-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Universal Display verdient

Bei einem frühen Investment in Universal Display-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 5 Jahren wurden Universal Display-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 95,65 USD. Bei einem Universal Display-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,045 Universal Display-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Universal Display-Aktien wären am 19.07.2023 153,76 USD wert, da der Schlussstand 147,07 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 53,76 Prozent zugenommen.

Universal Display markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6,88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at