NASDAQ Composite Index-Wert Universal Display-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Universal Display von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Universal Display-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Universal Display-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Universal Display-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 48,79 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 204,960 Universal Display-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 04.03.2026 auf 101,52 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 20 807,54 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 108,08 Prozent.

Jüngst verzeichnete Universal Display eine Marktkapitalisierung von 4,89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at