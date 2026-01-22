NASDAQ Composite Index-Wert Universal Display-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Universal Display von vor 3 Jahren verloren

Anleger, die vor Jahren in Universal Display-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Universal Display-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 129,17 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Universal Display-Aktie investiert, befänden sich nun 77,417 Universal Display-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Universal Display-Papiers auf 117,92 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 129,05 USD wert. Die Abnahme von 10 000 USD zu 9 129,05 USD entspricht einer negativen Performance von 8,71 Prozent.

Jüngst verzeichnete Universal Display eine Marktkapitalisierung von 5,48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at