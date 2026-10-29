Universal Display Aktie

Universal Display für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 917585 / ISIN: US91347P1057

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Rentables Universal Display-Investment? 29.10.2026 16:03:51

NASDAQ Composite Index-Wert Universal Display-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Universal Display von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Universal Display-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Universal Display-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 144,12 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Universal Display-Aktie investiert, befänden sich nun 0,694 Universal Display-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 62,73 USD, da sich der Wert einer Universal Display-Aktie am 28.10.2026 auf 90,41 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 37,27 Prozent gleich.

Der Marktwert von Universal Display betrug jüngst 4,16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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