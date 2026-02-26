NASDAQ Composite Index-Wert Universal Display-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Universal Display von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Universal Display-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Universal Display-Aktie an diesem Tag 211,69 USD wert. Bei einem Universal Display-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,724 Universal Display-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 501,02 USD, da sich der Wert einer Universal Display-Aktie am 25.02.2026 auf 106,06 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 501,02 USD, was einer negativen Performance von 49,90 Prozent entspricht.

Universal Display war somit zuletzt am Markt 5,01 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at