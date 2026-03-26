NASDAQ Composite Index-Wert Universal Display-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Universal Display von vor 5 Jahren eingebracht

Am 26.03.2021 wurde die Universal Display-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 240,12 USD. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in die Universal Display-Aktie investiert hat, hat nun 41,646 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 25.03.2026 4 032,57 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 96,83 USD belief. Mit einer Performance von -59,67 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Marktwert von Universal Display betrug jüngst 4,56 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at