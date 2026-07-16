NASDAQ Composite Index-Wert Universal Display-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Universal Display von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Universal Display-Aktie Investoren gebracht.

Am 16.07.2021 wurde das Universal Display-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 204,49 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Universal Display-Aktie investiert hat, hat nun 0,489 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 15.07.2026 auf 79,58 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 38,92 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 61,08 Prozent gleich.

Jüngst verzeichnete Universal Display eine Marktkapitalisierung von 3,67 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at