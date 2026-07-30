Universal Display Aktie
WKN: 917585 / ISIN: US91347P1057
|Frühes Investment
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30.07.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Wert Universal Display-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Universal Display von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Universal Display-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 146,45 USD wert. Bei einem Universal Display-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 68,283 Universal Display-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Universal Display-Anteile wären am 29.07.2026 5 473,54 USD wert, da der Schlussstand 80,16 USD betrug. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 45,26 Prozent verringert.
Universal Display wurde am Markt mit 3,87 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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