NASDAQ Composite Index-Wert Universal Display-Aktie: So viel Verlust hätte ein Universal Display-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Universal Display-Investment verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Universal Display-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Universal Display-Aktie bei 230,82 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Universal Display-Aktie investierten, hätten nun 0,433 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Universal Display-Aktie auf 118,03 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 51,14 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 48,86 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Universal Display belief sich zuletzt auf 5,59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at