Universal Display Aktie

Universal Display für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 917585 / ISIN: US91347P1057

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Langfristige Investition 13.08.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Wert Universal Display-Aktie: So viel Verlust hätte ein Universal Display-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Universal Display-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Universal Display-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 196,20 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Universal Display-Papier investiert hätte, befänden sich nun 5,097 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 468,96 USD, da sich der Wert eines Universal Display-Papiers am 12.08.2026 auf 92,01 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 53,10 Prozent.

Universal Display erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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