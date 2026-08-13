Universal Display Aktie
WKN: 917585 / ISIN: US91347P1057
|Langfristige Investition
|
13.08.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Wert Universal Display-Aktie: So viel Verlust hätte ein Universal Display-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Universal Display-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 196,20 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Universal Display-Papier investiert hätte, befänden sich nun 5,097 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 468,96 USD, da sich der Wert eines Universal Display-Papiers am 12.08.2026 auf 92,01 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 53,10 Prozent.
Universal Display erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,33 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Universal Display Corp.
Analysen zu Universal Display Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Universal Display Corp.
|78,44
|-0,41%