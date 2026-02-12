Universal Display Aktie
WKN: 917585 / ISIN: US91347P1057
|Universal Display-Anlage unter der Lupe
|
12.02.2026 16:04:35
NASDAQ Composite Index-Wert Universal Display-Aktie: So viel Verlust hätte ein Universal Display-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Universal Display-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Universal Display-Papiers betrug an diesem Tag 142,45 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 70,200 Universal Display-Aktien im Depot. Die gehaltenen Universal Display-Aktien wären am 11.02.2026 9 278,34 USD wert, da der Schlussstand 132,17 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 7,22 Prozent verkleinert.
Der Marktwert von Universal Display betrug jüngst 6,17 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!