Universal Display Aktie
WKN: 917585 / ISIN: US91347P1057
|Profitable Universal Display-Anlage?
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16.04.2026 16:04:04
NASDAQ Composite Index-Wert Universal Display-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Universal Display von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurde das Universal Display-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 145,51 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Universal Display-Papier investiert hätte, hätte er nun 68,724 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 98,60 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 776,17 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 32,24 Prozent.
Universal Display war somit zuletzt am Markt 4,56 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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