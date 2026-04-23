NASDAQ Composite Index-Wert Universal Display-Aktie: So viel Verlust hätte eine Universal Display-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Universal Display eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurde das Universal Display-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Universal Display-Anteile an diesem Tag 223,57 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Universal Display-Aktie investierten, hätten nun 0,447 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 22.04.2026 44,37 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 99,19 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 55,63 Prozent.

Der Universal Display-Wert an der Börse wurde auf 4,66 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at