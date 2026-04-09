Universal Display Aktie
WKN: 917585 / ISIN: US91347P1057
|Langfristige Anlage
|
09.04.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Wert Universal Display-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Universal Display von vor einem Jahr angefallen
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit Universal Display-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Universal Display-Anteile betrug an diesem Tag 125,17 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Universal Display-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 7,989 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 08.04.2026 auf 93,48 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 746,82 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 746,82 USD, was einer negativen Performance von 25,32 Prozent entspricht.
Universal Display wurde am Markt mit 4,30 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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