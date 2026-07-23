NASDAQ Composite Index-Wert Upbound Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Upbound Group von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Upbound Group-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Upbound Group-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 12,75 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Upbound Group-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 78,431 Upbound Group-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 22.07.2026 auf 21,42 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 680,00 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 1 680,00 USD, was einer positiven Performance von 68,00 Prozent entspricht.

Am Markt war Upbound Group jüngst 1,27 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at