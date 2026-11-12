Upbound Group Aktie
WKN: 900457 / ISIN: US76009N1000
|Rentable Upbound Group-Anlage?
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12.11.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Wert Upbound Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Upbound Group-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Upbound Group-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Upbound Group-Papier 11,77 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Upbound Group-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 849,618 Upbound Group-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Upbound Group-Aktie auf 25,27 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 21 469,84 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 114,70 Prozent gesteigert.
Upbound Group war somit zuletzt am Markt 1,44 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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