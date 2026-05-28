NASDAQ Composite Index-Wert Upbound Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Upbound Group von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Upbound Group-Aktien verdienen können.

Am 28.05.2016 wurden Upbound Group-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Upbound Group-Aktie bei 12,88 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Upbound Group-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 776,398 Upbound Group-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 27.05.2026 auf 18,89 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 666,15 USD wert. Das entspricht einem Plus von 46,66 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Upbound Group eine Börsenbewertung in Höhe von 1,06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at