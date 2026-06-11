Upbound Group Aktie
WKN: 900457 / ISIN: US76009N1000
|Langfristige Investition
|
11.06.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Wert Upbound Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Upbound Group von vor 3 Jahren gekostet
Am 11.06.2023 wurden Upbound Group-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 34,32 USD. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 USD in die Upbound Group-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 29,138 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 526,81 USD, da sich der Wert eines Upbound Group-Papiers am 10.06.2026 auf 18,08 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 47,32 Prozent verringert.
Alle Upbound Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,10 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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