NASDAQ Composite Index-Wert Upbound Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Upbound Group von vor 3 Jahren gekostet

Anleger, die vor Jahren in Upbound Group-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 11.06.2023 wurden Upbound Group-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 34,32 USD. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 USD in die Upbound Group-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 29,138 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 526,81 USD, da sich der Wert eines Upbound Group-Papiers am 10.06.2026 auf 18,08 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 47,32 Prozent verringert.

Alle Upbound Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at